İsrail’i ayağa kaldıran yargı düzenlemesi iptal edildi

İsrail Anayasa Mahkemesi yüz binlerce insanı haftalarca sokağa döken ‘akla uygunluğun sınırlandırılması’ yasasını iptal etti.
AA’nın İsrail devlet televizyonu KAN’dan aktardığına göre yüksek mahkeme, kararı, 15 hakimden sekizinin oyuyla aldı.
‘Akla uygunluk’ standardı, hükümetin aldığı bir kararın makul görülmediği durumlarda yüksek mahkemeye bu kararı bozma yetkisi veriyor.
‘Akla uygun olmayan’ bir karar, ‘kamu yararını yeterince dikkate almadan orantısız bir şekilde siyasi çıkarlara odaklanan karar’ olarak tanımlanıyor.
Ne olmuştu?
Söz konusu düzenleme yoğun tepki çekmiş ve yüz binlerce kişinin haftalarca protesto eylemleri düzenlemesini tetiklemişti.
Başbakan Binyamin Netanyahu, grevlere de neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart 2023’e ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda parlamentodan geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceğini duyurmuştu.
Koalisyon hükümeti ile muhalefet arasındaki müzakerelerinin tıkanmasının ardından yeniden düğmeye basılmıştı.
İsrail parlamentosu temmuzda, muhalefetin yokluğunda 120 üyeden 64’ünün oyuyla yasayı onaylamıştı.