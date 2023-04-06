Gazze’ye hava saldırısı: Lübnan’daki BM personeline sığınak talimatı

İsrail ordusunun, bölgede yükselen gerilim sonrası Gazze’yi havadan vurmaya başladığı duyuruldu.

Fotoğraf: AA

İsrail ordusu, Lübnan’dan atılan roketlerin ardından abluka altındaki Gazze’ye saldırı başlattı.

AA’nın haberine göre İsrail ordu sözcülüğü, paylaştığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırı başlattığını belirtti.

Saldırıda henüz can kaybı ya da yaralanan kimsenin olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Aynı zamanda Lübnan’ın güneyinde İsrail’e ait savaş uçaklarının seslerinin yoğun bir şekilde duyulmaya başlandığı kaydedildi.

Ayrıca Lübnan-İsrail sınırında görevli Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü’nün (UNIFIL), iki ülke sınırındaki gerginliğin ardından askeri ve sivil personeline sığınaklara gitme talimatı verdiği belirtildi.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs’te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırılardan Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de topraklarından İsrail’e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu belirtmişti.