İsrail’den ‘düzeltme’: Ölü sayısı 1200’e düşürüldü

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim’deki saldırılarda öldürülen ve daha önce 1400 olarak açıklanan ölü sayısını 1200 olarak değiştirdi.

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Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Gazze’deki duruma ilişkin bugün aldığı karara tepki için bir açıklama yayımladı.

AA’nın haberine göre açıklamada, 7 Ekim’deki saldırılarda öldürülenlerin sayısının 1400 yerine 1200 yazması dikkat çekti.

Bakanlık Sözcüsü Lior Hayat, 7 Ekim’deki saldırılarda öldürülenlerinin sayısının düzeltildiğini belirtti.

İsrail makamları daha önceki açıklamalarında öldürülenlerin sayısını 1400 olarak duyurmuştu.