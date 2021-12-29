İsrail’deki Hula Gölü’nde kuş gribi salgını 5 binden fazla turnanın ölümüne neden oldu

İsrail’in kuzeyindeki kuş cenneti Hula Gölü’nde, 5 binden fazla göçmen turna bölgede yayılan kuş gribi nedeniyle ‘ülkenin en büyük vahşi yaşam felaketi’ diye tanımlanan salgında öldü.

Fotoğraf: İsrail Doğa ve Parklar Otoritesi

Her yıl 500 bin kadar göçmen kuşun uğrak noktası Hula Gölü doğal yaşam alanında, kuş gribi alarmı verildi. Salgın nedeniyle bölgede 500 binden fazla tavuk da öldürüldü.

İsrail Park ve Doğa İdaresi yetkilisi Uri Naveh, salgının henüz kontrol altına alınamadığını ve ‘çok sayıda ölü kuşun gölün ortasında kaldığını, sudan çıkartılamadığını’ aktardı.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg, krizin ‘ülke tarihinde vahşi yaşama verilen en ciddi zarara yol açtığını’ ve hasarın boyutunun henüz netleşmediğini belirtti.

Hula Gölü Sözcüsü Yaron Michaeli de turna nüfusunun bulunduğu bölgede salgının doğal hayata sıçraması endişesiyle kuş cesetlerinin çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Michaeli, turnaların bölgedeki çiftliklerle temas eden küçük kuşlardan hastalığı kapmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını kaydetti.

Yumurta ithal edilecek

Tarım Bakanlığı, tavukların öldürüldüğü çiftliğin İsrail’deki yumurta ihtiyacının yüzde 7’sini karşıladığını belirtti.

Bakanlık, piyasada milyonlarca yumurtalık eksiklik yaşanacağı endişesiyle yumurta ithal edeceğini duyurdu.

Açıklamada, İsrail’de ‘bir ayda tüketilen 200 milyon yumurtadan yaklaşık 14 milyon kadar eksileceği, bu nedenle, 70-80 milyon kadar yumurtanın gümrüksüz biçimde ithal edileceği’ bildirildi.

Her yıl yaklaşık 500 bin turnanın Afrika’ya göç rotası üzerinde İsrail’e uğradığı, bir kısmının da yolculuklarını burada tamamlayarak Hula Gölü’nde kaldığı, bu yıl burada kalan turna nüfusunun 30 bin kadar olduğu paylaşıldı.

Başbakanlık’ın açıklamasında Tarım, Çevre ve Sağlık bakanlığının durumu izlediği, kuş gribinin insanlara bulaştığı yönünde bir vakaya rastlanmadığı kaydedildi.