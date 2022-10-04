İsrail’de duvara gizlenmiş altın paralar bulundu

İsrail’de arkeologlar, bir doğal koruma alanında duvarın içine gizlenmiş altın para (sikke) buldu.

Fotoğraflar: İsrail Eski Eserler Dairesi

Hermon Stream’de (Banias) bulunan 44 saf altın para 7’nci yüzyıldan kalma ve toplam 170 gram.

635 yılında Müslümanların bölgeyi fethi sırasında duvarın içine saklandığı düşünülen sikkelerin bölgedeki Bizans varlığının sonuna ışık tuttuğu belirtildi.

Kazı başkanı Yoav Lerer, “Sikkelerin sahibinin savaş tehdidi sırasında, ‘Bir gün geri almak için dönerim’ umuduyla servetini saklamış olduğunu anlıyoruz. Ama belli ki öyle olmamış” dedi.

Altın paraların dışında kazı çalışmalarında bina kalıntıları, su kanalları, borular, bronz paralar da gün ışığına çıkarıldı.

İsrail Eski Eserler Dairesi’nden nümismatik (para birimi) uzmanı Dr. Gabriela Bijovsky, sikkelerin bir kısmının İmparator Phocas’a (602-610), ancak çoğunun da halefi Herakleios’a ait olduğunu söyledi.