İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocuklar için Amsterdam’da ‘ayakkabılı’ eylem

İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için Dam Meydanı’na binlerce çift ayakkabı bırakıldı.

Fotoğraflar: AA

Hamas’ın silahlı kanadı İzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından İsrail resmi savaş ilan etmişti.

İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 23 bin 708’e yükseldi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, yaşamını yitirenlerden yaklaşık 9 bin kişinin çocuk olduğunu duyurmuştu.

Saldırıların durması için dünya genelinde başlayan protesto eylemleri sürüyor.

AA’nın haberine göre Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da da bu kapsamda yüzlerce kişi, Filistin’e destek amacıyla yürüdü.

Eylemciler müzeler Meydanı’nda toplandı. Saldırılarda öldürülen Filistinli çocuklar için Dam Meydanı’na binlerce çift ayakkabı bırakıldı.