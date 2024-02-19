İsrail Refah’a saldırı için mühlet verdi

İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, Hamas 10 Mart’a kadar Gazze’de tuttuğu tüm rehineleri serbest bırakmazsa Refah’a saldırı başlatılacaklarını söyledi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze’nin güneyindeki Refah kentine tüm ‘felaket’ uyarılarına rağmen saldıracaklarını tekrarlıyor.

İsrail bu defa kente ne zaman girebileceğine dair bir tarih verdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Eski savunma bakanı Gantz, “Dünya bilmeli ve Hamas liderleri de bilmeli ki, eğer Ramazan ayına kadar rehinelerimiz evlerine dönmezse, savaş Refah bölgesi de dahil olmak üzere her yerde devam edecektir” dedi.

Ramazan bu yıl 10 Mart’ta başlıyor.

Gantz, İsrail’in ‘sivil kayıpları en aza indirmek için Amerikalı ve Mısırlı ortaklarıyla diyalog içinde sivillerin tahliyesini kolaylaştırarak koordineli bir şekilde’ hareket edeceğini de sözlerine ekledi.