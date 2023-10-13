İsrail medyası, Gazze’ye kara harekatı hazırlığını duyurdu

İsrail medyası, İsrail’deki güvenlik güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatı düzenleme hazırlığında olduğunu kaydetti.

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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Saldırının ardından resmi savaş ilan eden İsrail’in Gazze’ye hava saldırıları ve ablukası ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Hamas’ın Gazze Şeridi’nden başlattığı saldırılarda ölen İsraillilerin sayısıusa 1300’ü aştı.

Kara harekatı hazırlığı

İsrail’in Kanal 14 televizyonunun internet sitesinde yer alan bir raporda, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi’ne karadan giriş için hazırlandığı ancak siyasi düzeyde onay beklediği belirtildi.

“Karadan harekat onaylanırsa İsrail kuvvetleri birkaç ay daha orada (Gazze’de) kalmaya hazır” ifadelerinin yer aldığı raporda, “Ordunun bu aşamadaki açık hedefi Gazze Şeridi’ni silahsızlandırmaktır” dendi.

Kanal 14 televizyonunun sitesinde yer alan raporla ilgili İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin, Hamas ve İslami Cihad hareketlerine ait noktalara 6 bin bomba attığı, Gazze Şeridi’nde de büyük çaplı hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.