İsrail, Lula’yı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın İsrail’in Gazze’deki işgalini Adolf Hitler’in yaptıklarına benzetmesine tepki olarak ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini belirtti.

Luiz Inacio Lula da Silva. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Katz, Brezilya’nın İsrail Büyükelçisinin Batı Kudüs’te bulunan ‘Yad Vashem’ Yahudi Soykırım Anıt Müzesine çağrıldığını duyurdu.

Brezilya devlet başkanının sözlerinin ‘ciddi bir Yahudi karşıtı saldırı’ olduğunu savunan Katz, bunu ‘affetmeyeceklerini ve unutmayacaklarını’ ifade etti.

Katz, Lula’nın ‘özür dileyip sözlerini geri alana kadar İsrail’de istenmeyen kişi olacağını’ kaydetti.

Lula İsrail’in Gazze’yi işgalini ‘soykırım’ diye nitelendirerek Hitler’in yaptıklarına benzetmişti.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu da Lula’nın sözlerine tepki göstermiş ve ‘kırmızı çizginin aşıldığını’ söylemişti.