İsrail Gazze'ye saldırıları genişletiyor: Yedek askerler göreve çağrıldı

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze Şeridi’nde işgali genişletmeyi amaçlayan saldırı planını onayladı.

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Plan, İsrail güvenlik kabinesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Adı açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkilinin bildirdiğine göre planın ilk aşamasında Gazze’de daha fazla bölge işgal edilecek ve tampon bölgeler genişletilecek.

Kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine İsrail askerleri saldırılar bittikten sonra geri çekilmeyip bölgede ilerleyişini sürdürecek.

Planın Gazze’nin topyekün işgalini içerdiği öne sürülüyor.

BBC‘nin aktardığına göre İsrail ordusu, operasyonun yeni aşamasına hazırlık amacıyla on binlerce yedek askeri göreve çağırdı.

Planın ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek hafta bölgeye ziyaretinden sonra uygulanacağı belirtiliyor.

Kabinenin ayrıca Gazze’de insani yardım dağıtımının özel şirketler aracılığıyla yeniden başlatılmasını prensipte onayladığı bildirildi.

‘Gazze’yi kalmak üzere işgal ediyoruz, artık girip çıkmak yok’

Planla ilgili konuşan İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, kabinenin esir takası anlaşması karşılığında olsa bile Gazze’den çekilmemeye karar verdiğini söyledi.

Kararın bir politika değişikliği olduğunu belirten Smotrich, “Gazze’yi kalmak üzere işgal ediyoruz, artık girip çıkmak yok. İşgal kelimesinden korkmayı bırakmanın zamanı geldi” dedi.

Daha önce İsrailli esirlerin canı pahasına olsa da Gazze Şeridi’ni Hamas’ın yönetmesine izin vermeyeceklerini savunan İsrail Spor ve Kültür Bakanı Miki Zohar’sa “Amacımız Gazze Şeridi’ni tamamen işgal etmek” dedi.