İsrail endişeli: Savunma Bakanlığı’na bağlı sistemler hacklendi

İsrail basını, Savunma Bakanlığı’na bağlı sistemlerin hacklendiğini ve hassas bilgilerin sızdırılması konusunda endişelerin olduğunu aktardı.

Fotoğraf: AA

Israel Hayom gazetesi bilgisayar korsanlarının Savunma Bakanlığı’na ait bilgisayarlara sızdıklarını ve ‘hassas bilgilere’ ulaştıklarını duyurdu.

AA’ya göre hassas bilgileri Telegram gruplarından paylaşan hackerların, bakanlığa bağlı sistemlere nasıl sızdıklarını ve bilgilere nasıl ulaştıklarını gösteren bir görüntü yayınladıkları kaydedildi.

Belgelerin bakanlığa bağlı sözleşmelere ait olduğu, ele geçirilen bilgilerin çeşitli forumlarda para karşılığında satışa çıkarıldığı belirtildi.

Haberde çok sayıda hassas bilgiyi ele geçirdiklerini iddia eden hackerların, İsrail’den 500 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasını istediklerine yer verildi.

Savunma Bakanlığı’na ait sistemlere sızmanın, diğer her türlü sızmalardan çok daha tehlikeli olduğuna işaret edilen haberde, bunun İranlı bilgisayar korsanları ve diğerleri için stratejik bir hedef olduğu hatırlatıldı.

Bu arada İsrail güvenlik kaynakları bakanlığa ait sistemlerin hacklendiğini doğruladı.