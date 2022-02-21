Isparta’da bir kadın apartında ölü bulundu

Isparta’da bir kadın yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu.
AA’nın haberine göre Kutlubey Mahallesi’nde bir apartta yaşayan 48 yaşındaki Zehra K.’dan haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi.
Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, hareketsiz halde bulduğu kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Zehra K.’nın cansız bedeni otopsi için Isparta Şehir Hastanesi’ne götürüldü.
Şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.