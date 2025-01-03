Isparta’da 112 Acil Çağrı Merkezi aramalarının yüzde 65’i asılsız

Isparta’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2024’te gelen çağrıların yüzde 65’inin asılsız çıktığı bildirildi.

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Merkezin müdürü İsmail Ünal, AFAD, emniyet, itfaiye, jandarma, orman ve sağlık gerekçesiyle 2024’te merkezin 410 bin 882 kez arandığını ve bunlardan yalnızca 143 bin 603’ünün gerçek vaka olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

267 bin 279 aramanınsa vaka olarak kayıtlara geçmediğini aktaran Ünal, bunların içinde gereksiz aramaların da bulunduğunu söyledi.

Ünal, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Çağrı merkezi, gereksiz yere meşgul edilirse acil ihtiyacı olan bir insana ulaşamayabiliriz. Bu durum bir insanın hayatına da mal olabilir.

Vatandaşlarımızdan ricamız, gerçekten acil yardıma ihtiyacı olduklarında gece gündüz bizi arayabilirler. Aradıklarında da mümkün olduğu kadar sakin olurlarsa kendilerine daha hızlı hizmet verebiliriz.”