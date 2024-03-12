Yargıtay, 57 kişinin ölümüne neden olan Isparta uçak kazası dosyasındaki cezalar onadı.
İstanbul’dan Isparta’ya gelen Atlasjet Havacılık AŞ yolcularını taşıyan Dünyaya Bakış (World Focus) Hava Taşımacılığı AŞ şirketine ait yolcu uçağı, 30 Kasım 2007’de Isparta’nın Keçiborlu ilçesi yakınlarındaki Türbetepe mevkisinde düşmüştü.
Kazada yedisi mürettebat 57 kişi ölmüştü.
Yargıtay 12’inci Ceza Dairesi, uçak kazasında temyiz incelemesini tamamladı.
Dönemin Atlasjet Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tuncay Mustafa Doğaner ile uçuş işletme sorumlusu Mehmet Şerif Erbilgin’e ‘taksirle öldürme’ suçundan verilen 5 yıl 10’ar ay hapis cezalarını onadı. Böylece, dosya 17 yıl sonra kapanmış oldu.
Kararla beraber dava dosyası kapandı.