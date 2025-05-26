İspanyollar sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı sokakta

İspanyollar başkent Madrid’de sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı sokağa çıktı.

Fotoğraflar: @ugtmadrid/ X

Euronews’ün haberine göre Madrid’teki sağlık sisteminin özelleştirilmesi olarak görülen gelişmelere karşı 10 binlerce kişi pazar sokağa çıktı.

Protestocular ‘sağlık hizmetlerindeki gecikmeleri’ ve personel eksikliğini eleştiriyor.

Gösteride, vatandaşların taleplerini sol partiler ve sendikalar da destekledi. Madrid Belediye Meclisi sosyalist sözcüsü Reyes Maroto, ‘tıbbi randevu bekleyen ve alternatif olarak özel sigortası olmayan binlerce kişi’ için destek çağrısı yaptı.

Daha Fazla İspanya partisinden Manuela Bergerot’un aktardığına göre ülkede atanmış bir çocuk doktoru olmayan 139 bin çocukla aile hekimi olmayan 625 bin hasta bulunuyor.

Bergerot bu durumun doğrudan özelleştirme politikalarından kaynaklandığını düşünüyor.