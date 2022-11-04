İspanya’dan rokete karşı önlem: Hava sahasının bir bölümünü kapattı

İspanya, Çin’in uzaya fırlattığı roketin kontrolsüz bir şekilde inişe geçerek atmosfere girmesi nedeniyle hava sahasının bir kısmını kapattı.

Bu sabah, roketten parça düşme tehlikesi göz önüne alınarak Barcelona ve Ibiza’yı içeren bölgelerin 40 dakika süreyle hava trafiğine kapatıldığı açıklandı.

Çin, 31 Ekim’de, Long March 5B adlı roketini, son modülünü taşıması için Tiangong Uzay İstasyonu’na yollamıştı.

Roketin kontrolsüz şekilde düşen parçasının büyük kısmının iniş sırasında yanması bekleniyor. Ancak bazı parçaların yanmaması halinde büyük parçaların karaya düşebileceği yönünde endişeler var.

Avrupa Birliği Uzay Gözlem ve İzleme Birimi, ‘parçaların nüfus yoğunluğu olan bölgelerde düşmesi olasılığının düşük olduğunu, kalıntıların büyük olasılıkla Atlantik Okyanusu’na düşeceğini tahmin ettiklerini’ duyurdu. Ancak İtalya’nın güneyi, İspanya’nın kuzeyi ve Portekiz’i, karaya düşecek olduğu takdirde tehlike altındaki bölgeler arasında saydı.

İspanya da bu nedenle 100 kilometrelik bir alanda hava sahasını kapatarak önlem aldı.