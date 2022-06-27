İspanya’daki sığınmacı akınında ölü sayısı artıyor

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Melilla kentine doğru Fas sınırında 24 Haziran’da başlayan sığınmacı akınında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Ölü sayısı Fas makamlarınca 18 olarak açıklansa da İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras 37 olduğunu öne sürdü.

Fotoğraf: AA

Caminando Fronteras’ın sözcüsü Helena Maleno, halen ağır yaralıların bulunduğunu, ölü sayısının daha da artabileceğini duyurdu.

Fas İnsan Hakları Derneği de hükümetin verdiği sayının aksine, ikisi Fas polisi, gerisi sığınmacı olmak üzere toplam 27 kişinin öldüğünü ileri sürdü.

İnsanlık dışı görüntüler

Sığınmacı akını sırasındaki olaylarda Fas tarafında ölenlerin insanlık dışı görüntüleri İspanyol basınında gündeme getirildi.

Fotoğraf: Twitter

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Fas’ın Nador kentinde cansız bedenleri yerlerde alt alta üst üste duran sığınmacıların kanlar içinde olduğu görüldü. Bazı görgü tanıkları da İspanyol basınına verdikleri demeçlerde, cesetlerin olduğu yerlerde ve morglarda tahammül edilemeyecek bir koku bulunduğunu söyledi.

Başbakan görmezden geliyor

İspanya’nın Batı Sahra sorunundan dolayı Fas ‘la yaşadığı 10 aylık diplomatik krizi düzeltmek için nisandan itibaren adımlar atmasının ardından Başbakan Pedro Sanchez, sığınmacı dramını ‘görmezden gelmekle’ suçlandı.

Pedro Sanchez (Fotoğraf: Reuters)

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidas Podemos’la Podemos’dan ayrılan bazı siyasetçilerin kurduğu Mas Pais partileri Fas yönetimini övdüğü için Sanchez’i eleştirdi.

Podemos’un lideri ve Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, “Melilla’dan gelen görüntülerden şok oldum. Haksız yere hayatlarını kaybeden tüm insanların yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaşananların ne olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır. İnsan haklarına saygılı bir göç politikasına her zaman destek vereceğim” dedi.

Ana muhalefetteki Halk Partisi de Melilla’da yaşananlarla ilgili her şeyin şeffaf bir şekilde araştırılmasını istedi.

Melilla’daki sığınmacı dramına Avrupa Birliği de şimdiye kadar sesiz kaldı.

Melilla’da ne oldu?

Melilla’daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 sığınmacı 10 metre uzunluğundaki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas polisi ve İspanya makamları, sığınmacıları organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.

Fas hükümeti 18 göçmenin öldüğü, aralarında Fas polisinin de olduğu 100’den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. Sığınmacılardan 133’ü Melilla’ya geçmiş, İspanya tarafında da yaralılar olduğu açıklanmıştı.