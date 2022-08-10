İspanya’da maymun çiçeği vaka sayısı 5 bini geçti

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen maymun çiçeği vakalarının 5 bin 162’ye çıktığını açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ‘acil durum’ ilan ettiği maymun çiçeği nedeniyle İspanya’da şimdiye kadar iki kişi hayatını kaybetti. İspanya vaka sayılarında ABD’nin ardından ikinci ve Avrupa’da ilk sırada bulunuyor.

Bakanlık cinsel ilişkiyle bulaşma riskinin yüksek olduğunu ve belirsizliğin devam ettiğini bildirdi. Vakalarının en yoğun görüldüğü kent 2 bin 94’le başkent Madrid.

Madrid’de temmuz ortasından bu yana 1504 kişiye maymun çiçeği aşısı yapılırken, bu sayının artırılması için yeni aşılar talep ediliyor.