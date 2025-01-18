İspanya'da kayak merkezinde kaza: Dokuzu ağır en az 30 yaralı

İspanya’nın kuzeyindeki Huesca kentine bağlı Astun Kayak Merkezi’nde meydana gelen telesiyej kazasında dokuzu ağır en az 30 kişi yaralandı.

Fotoğraf: EuroWeekly

Aragon özerk yönetim hükümeti acil durumlar genel müdürü Miguel Angel Clavero, yerel basına verdiği demeçte kayak merkezindeki telesiyej hattında geri dönüş makarasında arıza çıktığını söyledi.

Clavero, arıza sonucunda kablolardan birinin koptuğunu ve telesiyejlerden bazılarının düştüğünü duyurdu.

Yaralanan 30 kişi helikopter ve ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Yaralılardan dokuzununsa durumu ağır.

Kazanın ardından kayak merkezi, geçici olarak kapatıldı.

Başbakan Pedro Sanchez X’teki paylaşımında, kazaya ilişkin şunları söyledi: “Astun istasyonundaki kaza haberi hepimizi derinden etkiledi. Aragon özerk yönetim hükümeti başkanı Jorge Azcon ile konuştum ve hükümetimiz adına yaralılara yardım için tüm desteğimizi verdiğimizi ilettim. Tüm sevgimiz yaralılar ve aileleri ile birlikte.”