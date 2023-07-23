İspanya’da genel seçimler kafa kafaya: Ana muhalefet partisi önde bitirdi

İspanya’da yüzde 90’dan fazla sayılan oylara göre bugün düzenlenen erken genel seçimleri ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) kazandı.

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Yaklaşık 37,4 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İspanya’da, saat dilimi itibarıyla bir saat farkın olduğu Kanarya Adaları dışında ülke genelinde oy kullanma işlemi saat 20.00’de (TSİ 21.00) sona erdi.

İspanya devlet televizyonu TVE‘nin verdiği Sigma Dos’un açıkladığı anket sonuçlarına göre, ana muhalefetteki sağ görüşlü PP seçimlerden birinci parti çıktı.

Anket sonuçlarına göre meclis çoğunluğunu elde edemeyen PP’nin, seçim öncesinde beklendiği gibi hükümet kurması için aşırı sağcı Vox partisiyle koalisyon kurması gerekiyor.

Yüzde 97’si sayılan oylarda 350 sandalyeli İspanya meclisinde 10’dan az sandalye alan partiler hariç dağılım şöyle oluştu: PP 136, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 122, Vox 33, Sumar (sol partilerin ittifakından kurulan ve ilk kez seçimlere katılan bir parti) 31.

PP’nin yaklaşık bir yıl önce başkanı seçilen 62 yaşındaki Alberto Nunez Feijoo’nın başbakan olması ve İspanya demokrasi tarihinde diktatör Franco sonrasında ilk kez aşırı sağcı bir partinin ülkede iktidara gelmesi öngörülüyor.

Bundan sonra ne olacak?

350 sandalyeli mecliste çoğunluğun sağlanması için bir partinin veya koalisyonun 176 sandalyeye sahip olması gerekiyor.

Olası bir PP ve Vox koalisyonu şu anda 169 sandalyeye sahip. Yani çoğunluğu sağlamak için bölgesel partilerle ortaklık kurabilirler. Çoğu bölgesel partinin aşırı sağcı Vox’a temkinli yaklaşması bu yolu koalisyon için zor kılıyor.

Aynı zamanda 153 sandalyesi olan sol bloğun da, seçimi kazanan PP’nin hükümeti kuramaması durumunda bölgesel partilerle anlaşıp hükümet kurma olasılığı var.

Bütün bunlar haftalar veya aylar boyu sürecek gergin görüşmelere işaret ediyor. Bu yüzden İspanya’nın yeni bir genel seçime gitmesi uzak bir olasılık değil.

Seçimlere katılım düştü

Diğer yandan seçimlere katılımın düşük olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı’nın sandıklar kapanmadan yaklaşık 1,5 saat önce açıkladığı son verilere göre katılım oranı yüzde 53,12 oldu.

Bu oranla katılım, 2019’daki son seçimlere oranla yaklaşık 4 puan geride kaldı.

Ülke tarihinde ikinci kez yaz döneminde düzenlenen genel seçimlerde aşırı sıcaklardan dolayı birçok sandığın yanına vantilatör konuldu.

Tatil döneminden dolayı posta yoluyla kullanılan oyların sayısında rekor bir artış olurken, son seçimlere oranla iki kat artışla yaklaşık 2 milyon 470 bin İspanya vatandaşının bu yöntemle oy kullandığı