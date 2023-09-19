İspanya’da boykot kararı alan 20 kadın futbolcu milli takım aday kadrosunda

İspanya’da milli takımı boykot edeceğini söyleyen kadın futbolcuların büyük kısmı aday kadroya çağrılırken eski federasyon başkanının dudağından öptüğü futbolcu Jennifer Hermoso kadroya çağrılmadı.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde 20 Ağustos’ta Sidney’de oynanan maçta İngiltere’yi 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya’da, madalya töreni sırasında kadın milli futbolcu Jennifer Hermoso’yu dudağından öpmesinin ardından gelen baskılarla İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales istifa etmiş, Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Vilda da görevinden alınmıştı.

RFEF, geçici olarak başkanlığa getirdiği Pedro Rocha ile birlikte aldığı kararla, Vilda’nın daha önceden yardımcılığını yapan Montse Tome’yi teknik direktörlüğe getirse de kadın futbolcuların federasyon içinde başka değişiklikler istemesi ve milli takımı boykot edeceğini açıklamasıyla tartışmalar devam etmişti.

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi’nde 22 Eylül’de İsveç ve 26 Eylül’de İsviçre ile karşılaşacak olan İspanya’da normal şartlarda 15 Eylül’de yapılacağı duyurulan milli takım aday kadrosunun açıklanması ve Tome’nin tanıtımı da üç gün gecikmeyle bugün gerçekleşti.

RFEF’in Madrid’deki merkez binasına yapılan basın toplantısında ilk tanıtımı yapılan Tome daha sonra aday kadroyu açıkladı.

Taleplerinin gerçekleşmemesi halinde milli takıma gelmeyeceklerini dair bir bildiri imzalayan 39 kadın futbolcudan 20’si aday kadroda yer aldı.

Ayrıca, dünya şampiyonu olan 23 kişilik futbolcu kadrosundan 15’i İsveç ve İsviçre maçları için milli takıma çağırıldı.

Meksika’nın Pachuca takımında oynayan Jennifer Hermoso kadroya alınmadı.

Teknik direktör Tome, Hermoso ile iyi bir ilişkisi olduğunu ve ona destek olduğunu söyleyerek, “Onu korumanın en iyi yolu kadroya almamaktı” dedi.

Milli takıma çağrılan kadın futbolcular gelmezse büyük ceza alabilir

Diğer yandan İspanyol basını, milli takıma çağırılan futbolcuların yarın başlayacak kampa katılmamaları halinde yönetmelik gereği profesyonel kariyerlerini direkt etkileyebilecek çok büyük cezalar alabileceği belirtildi.

RFEF’in disiplin yönetmeliğine göre milli takıma çağırılmasına rağmen kampa katılmayan futbolculara, beş yıla kadar lisans iptali, 30 bin 51 avroya kadar para cezası verilebiliyor.

Kadın futbolcular, geçen hafta imza attıkları bildiride, “Kadın futbolunun organizasyon şemasının yeniden yapılandırılması, başkanlık ve genel sekreterin yeniden yapılandırılması, RFEF başkanının istifası, iletişim ve pazarlama alanının yeniden yapılandırılması ve dürüstlük yönetiminin yeniden yapılandırılması” taleplerini sıralamış ve şimdiye kadar bunlardan sadece birinin (RFEF başkanının istifası) gerçekleştiğini savunmuştu.

Ne olmuştu?

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın 20 Ağustos’taki finalinde İngiltere’yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı’nın Sidney’de maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales’in bazı hareketleri tepki almıştı.

Rubiales, İspanya’nın maçı kazanmasının ardından madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso’yu dudağından öpmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden alınan Rubiales’in istifa etmesi için İspanya’da siyasi, hukuki ve sosyal baskı yapılıyordu. Rubiales önce istifa etmeyeceğini dile getirse de sonrasında, baskılara dayanamayarak istifa etti.

Hermoso da Rubiales’i savcılığa şikayet etmişti. Mahkeme, Rubiales’e uzaklaştırma cezası verdi.