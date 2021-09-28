İspanya’da ‘boğulan kadın heykeli’ tepki çekti

İspanya’nın Bilboa şehrindeki Nervion Nehri’ne habersizce yerleştirilen ‘boğulan kadın heykeli’ kenttekilerde rahatsızlık uyandırdı.

Fotoğraflar: Reuters

Sürdürülebilirlik adına bir kampanya için ‘Bihar’ (Baskça’da ‘Yarın’) başlıklı eseri yaratan Meksikalı sanatçı Ruben Orozco’nun aktardığına göre eserin amacı ‘eylemlerimizin bizi batırabileceğini ya da ayakta tutabileceğini’ göstermek.

120 kiloluk heykel nehirdeki su seviyesi yükselip alçaldıkça suya batıp çıkıyor ve boğulan bir insanmış gibi gözüküyor.

Reuters’a konuşan Bilbao sakinleri ise heykelden tedirgin.

Ziyaretçi Triana Gil, “İlk başta yüzü daha fazla su üstünde olduğu zaman bana bir stres hissi verdi ama şimdi üzüntü, çok fazla üzüntü iletiyor. Endişeli görünmüyor bile, sanki kendisinin boğulmasına izin veriyor” dedi.

Adını Maria olarak veren başka bir kent sakini ise, başlangıçta heykelin trajik bir olayın anıtı olduğunu düşündüğünü söyledi: “Bugün meselenin bu olmadığını öğrendim ama bence insanlar ona kendi anlamını verebilir.”