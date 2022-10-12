İspanya Milli Günü Ankara’da kutlandı

İspanya Milli Günü ve İspanya Türkiye ilişkilerinin 240’ıncı yıldönümü Ankara’da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Fotoğraflar: Diken

Ankara Atakule’deki resepsiyona İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Hergueta Garnica, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrımcı, AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’i temsilen partinin genel başkan yardımcısı Ahmet Erozan katıldı.

Resepsiyona ayrıca çok sayıda ülkenin diplomatik temsilcileri katıldı.

Resepsiyonda konuşan Garnica, Türkiye İspanya ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını belirterek önemine işaret etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileriye taşıyabileceğini belirten Garnica, konuşmasında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değindi. Konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış dünyada barış” sözüyle bitirdi.

Ardından konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı da iki ülke arasındaki ilişkilerin Osmanlı’dan bu yana sürdürdüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından resepsiyon İspanya mutfağından seçkilerle devam etti.