İsmini Ilgar Dağı’ndan alan çiçekler açtı

Ardahan’da sonbaharda açan mor çiçekler, Ilgar Dağı’nı kapladı.

Kentin 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı, çiçek florası açısından zengin.

Türkü ve şiirlere konu olan, yörede ‘Ilgar’ olarak da bilinen ‘gentianaceae’ familyasına ait ‘gentiana septemfida / yedi gentian’ adlı mor çiçekler, tırmanmaya giden sporcu ve doğaseverlere görsel şölen sunuyor.

Fotoğraf tutkunlarının da birbirinden güzel kareler yakalamasına olanak tanıyor.

Her yıl bu mevsim Ilgar Dağına tırmandığını belirten Ozan İbrahim Şekeroğlu şunları söyledi: “Bu çiçek, bu dağda çok olduğu için ismini bu dağdan alıyor. Bu dağda yılın her mevsiminde birçok çiçek çıkıyor. Bu çiçek de özellikle yılın bu mevsiminde çıkıyor. Aşıklar da bu çiçeklere dizelerinde yer vermiştir.”