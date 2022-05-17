İsmet Berkan: Amerika’yı dengelemek isteyen Türkiye’nin yegane şansı

Şimdi eğer Rusya’nın Amerika’yı dengeleyemeyeceği ve artık büyük bir güç olmadığı görüşü geçerliyse, uluslararası jeostratejik dengeler de 90’lı yıllara geri dönecektir. Yani yeniden tek kutuplu dünyaya dönüyoruz.

Bu durumun Türk dış politikasına, en çok da Tayyip Erdoğan’ın uygulamak istediği “bağımsız” politikaya bir dizi etkisi olacak.

Erdoğan bu politikayı Avrupa’nın etkisizleşmesi ve Rusya ile ABD’yi yer yer dengeleyebilmesi sayesinde kısmen uyguluyordu.

Bugün o denge ortadan kalkınca, Amerikan çıkarlarıyla örtüşmedikçe Türkiye’nin kendi başına hareket etmesi çok zorlaşacaktır.

Amerika’yı dengelemek isteyen Türkiye’nin yegane şansı yeniden Avrupa’ya yaklaşmaktan başka bir şey olmayacaktır.

İsmet Berkan’ın yazısı