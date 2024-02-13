İsmail Saymaz: Yılmaz Güney davası yeniden görülmeyecek

Yılmaz Güney’in seveni olduğu kadar ondan nefret edenler de var. Güney karşıtları, 1974 yılında Adana’da Hakim Sefa Mutlu’yu öldürmesinden kaynaklı olarak ünlü sinemacıyı katil diye suçluyor. Güney’in eşi Fatma, kızı Güney ve oğlu Yılmaz Pütün, avukat Bişar Abdi Alınak aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Dilekçede, Güney’in 18 yıla çarptırıldığı Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın yeniden görülmesi, Mutlu’nun mezarının açılarak, otopsi yapılması istendi. Çünkü… Cinayete ilişkin bilgilerin bugüne dek gizlendiği, Güney’in bir hakim katili gibi gösterilerek, bir itibar suikastine uğratılmasına gerekçe yapıldığı belirtiliyor. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi 29 Ocak’ta talebi geri çevirdi. Kararda, olayın üzerinden 50 yıl geçtiği, tüm yargısal süreçlerin tamamlandığı, mezarın açılmasının dosyaya yenilik katmayacağı ifade edildi. Güney’in silahı bilinçli ateşlediği ve meşru müdafaa şartlarının oluşmadığı kaydedildi. Avukat Alınak, şunları söylüyor: “Yılmaz Güney katil değil ama bizde davayı yeniden görecek cesaret ve vicdan yoktur. Bir metreyi aşkın yükseklikten aşağıdaki birine hedef gözeterek ateş ettiği öne sürülen bir kişinin, o kişiyi aşağıdan yukarıya giden mermiyle vurduğuna kamuoyunu ikna etmenin imkansızlığını mahkemesi üyeleri de kabul ediyor olacak ki, delili incelemeyi reddetme yoluna gitmişlerdir.” Alınak, itiraz edeceklerini söylüyor.

İsmail Saymaz’ın yazısı