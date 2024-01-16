İsmail Saymaz: Valilik öyle geniş bir izin vermiş ki, tüm İstanbul AKP’nin film platosuna çevrilmiş

İETT’ye çalışan özel halk otobüsünü senaryo gereği bozulmuş gibi göstererek, AK Parti’nin reklam filminde kullandılar.

Olay şöyle: AK Parti, filmin çekim izni için 9 Ocak’ta İstanbul Valiliği’ne başvuruyor. Valilik 11 Ocak’ta izin veriyor.

Çekimi Mars Medya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin yapacağı belirtiliyor. Valiliğin yazısında şu ifadeleryer alıyor:

“31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Adaletve Kalkınma Partisi’nin seçim kampanyaları kapsamında ilimiz genelinde yapılacak çalışmalar için ilgi yazıda belirtilen tarihlerde drone ve video çekimlerinin gerçekleştirilmesi valiliğimizce uygun görülmüştür.”

Valilik öyle geniş bir izin vermiş ki, tüm İstanbul AK Parti’nin film platosuna çevrilmiş.

Şirket izin aldıktan sonra filmi çekmek için Beykoz – Kavacık bölgesinde çalışan 34 TL 4737 plakalı özel halk otobüsünü günlük 15 bin TL’ye kiralıyor.

Otobüsün sahibi 12 Ocak’ta aracı arızalı göstererek, sefere çıkarmayıp çekim için Avrupa Yakası’ndaki Bahçeköy’e gönderiyor.

Film seti yol kenarında kurulmuş. Oyuncular, figüranlar, kameralar, ışık, ses sistemi; hepsi tamam.

Otobüs senaryo gereği bozulmuş gibi yol kenarına çekilmiş. Arkasından numaradan dumanlar çıkıyor.

Yolcular otobüsü itmek için bekliyor. Ulaşım çilesi çeken İstanbulluları oynayacaklardı ki… Suçüstü yakalandılar.

Çünkü çekim için beklenirken, bir İETT şöförü tarafından fark edildiler. Şöför işkillenip İETT’ye haber verince kumpas çöktü.

İsmail Saymaz’ın yazısı