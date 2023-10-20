İsmail Saymaz: Üç müfettiş dün Anadolu Adliyesi’nde incelemeye başladı

İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar’ın çıkar karşılığında uyuşturucu satıcıları ve sanal bahisçilerin tahliye edildiği ve erişim engelleme kararları verildiğine ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderdiği dilekçenin sarsıntısı sürüyor. HSK’nin görevlendirdiği üç müfettiş dün Anadolu Adliyesi’nde incelemeye başladı.

Müfettişler bu aşamada rüşvet aldığı iddia edilen eski Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimi Sidar Demiroğlu ve çıkar elde ettikleri ileri sürülen diğer hakimlerle ilgili iddiaları araştırıyor. Şimdilik İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ve Başsavcı Uçar hakkında soruşturma yürütülmüyor. HSK, müfettişlerin raporuna bağlı olarak Altun ve Uçar açısından bir karar verebilir.

İsmail Saymaz’ın yazısı