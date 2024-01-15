İsmail Saymaz: Son üç ayda neden 22 şehit verdik?

Kahramanmaraş’ta sözleşmeli er Müslüm Özdemir’in şehadet haberini ailesine bildirmek üzere yola çıkan kaymakamlık heyeti kapısını çalacağı bir ev bulamadı.
Bir çadırın kapısına vardılar.
Şehidin ailesinin evi 6 Şubat depreminde yıkılmıştı.
Devlet bir yıl içerisinde teslim etme sözünü verdiği kalıcı konutlar yerine konteynır dağıtmıştı.
Konteynırlarda soba kurup ısınmak mümkün değildi.
Mecbur, çadıra yerleştiler.
Komşuların demesi; Müslüm, yaz başı annesine “Birazcık para biriktirip evi yaptıracağım” demiş.
Nasip olmadı gayrı.
Şehadet haberini vermek üzere gelenler çadıra 10 ısıtıcı bırakıp gittiler.
Vatanı aziz ruhlarıyla ısıtan fukara çocukların çadırda odun sobası başında titreyen gün görmemiş anaları, ah!
Sormak istiyorum:
Son üç ayda neden 22 şehit verdik?
Dört saldırıdan üçünün 1740 ve 1754 rakımlı tepelerde meydana gelmesi tesadüf mü?