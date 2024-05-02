İsmail Saymaz: Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin iddianame 17 ay sonra yazılabildi

Davanın açılması için bir genel ve yerel seçimin geçmesi beklendi. Çünkü seçim öncesi MHP’yi kızdırmamak ve Cumhur İttifakı’nı korumak gerekliydi.

22 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme, öldürmeye teşebbüs, suça azmettirme ve yardımdan iddianame hazırlanarak, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Şüpheliler arasında üç polis var.

En kıdemlisi, eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amiri M.E.A.

M.E.A.’nın cinayetten önce ve sonra eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş’la yazıştığı ve görüştüğü ortaya çıkmıştı. Demirbaş’ın sildiği ve özel bir programla kurtarılan yazışmalarından ötürü M.E.A. tutuklandı.

Demirbaş, suikast sonrası tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkardığı öne sürülüyor.

İki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Demirbaş, 25 Ocak 2023’te Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel’le birlikte tutuklandı.

M.E.A. ise Ateş soruşturmasını 30 Ağustos 2023’e dek yürüten komiserdi.

M.E.A., 19 Ekim 2023’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda alınan ifadesinde, Demirbaş’ı iki yıl önce arkadaş ortamında beden eğitimi öğretmeni olarak tanıdığını söylüyor.

“Ortam” dediği, aslında polis çevresi…

Çünkü Demirbaş’ın Emniyet’te çok sayıda müdür ve komiserle ilişkisi var.

M.E.A., “Olay tarihinde Demirbaş’ı tanıdığımı Şube Müdürümüz O.Ö.’ye bildirdim. Ancak görevi yürütmek istemediğime dair talebim olmadı” diyor.

İsmail Saymaz’ın yazısı