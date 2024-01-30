İsmail Saymaz: Menzil’den İçişleri bakanlığına giden liste

İddiaya göre… Süleyman Soylu, 28 Mayıs’tan sonra İçişleri Bakanlığı’nı terk ederken, yakın çalıştığı daire başkanlarının tayini bekleniyordu. Bilhassa ülkücü – Menzilci diye bilinen ikisinin… Ancak Menzil Şeyhi Saki Erol’dan AK Parti Genel Merkezi’ne 10 kişilik bir liste gitti. Listeyle birlikte “Bunlar bizim arkadaşlarımızdır. Soylu ile bağlantılı değil, bizim referansımızla göreve getirildiler. Bir mağduriyet yaşatılmasın” diye haber gönderildi. AK Parti, listeyi ve haberi İçişleri Bakanlığı’na iletti. Menzil’in koruduğu iki daire başkanı, Marmara Bölgesi’ndeki iki büyük şehre emniyet müdürü olarak atandı.
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