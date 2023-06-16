İsmail Saymaz: Meksika sınırının ilk ‘şehidi’

Doğubayazıt’ta geçen hafta ABD’den gelen bir ce­naze toprağa verildi. Ölenin adı, Abdülhekim Eşiyok. Abdülhekim, varlıklı bir işadamı değildi. Üniversite eğitimi için ABD’ye gitmiş de değildi. Geçen 18 Mart’ta kaçakçılar aracılığıyla Meksika’ya uçup ya­sadışı yollarla ABD’ye girmişti. New York’ta bisikletli dağıtımcı ola­rak çalışırken, trafik kazasında hayatını kaybetti. ABD’ye kaçmış on binlerce Türk sığın­macının ilk ‘şehidi’ oldu.

İsmail Saymaz’ın yazısı