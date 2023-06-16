İsmail Saymaz: Meksika sınırının ilk ‘şehidi’

Doğubayazıt’ta geçen hafta ABD’den gelen bir cenaze toprağa verildi. Ölenin adı, Abdülhekim Eşiyok. Abdülhekim, varlıklı bir işadamı değildi. Üniversite eğitimi için ABD’ye gitmiş de değildi. Geçen 18 Mart’ta kaçakçılar aracılığıyla Meksika’ya uçup yasadışı yollarla ABD’ye girmişti. New York’ta bisikletli dağıtımcı olarak çalışırken, trafik kazasında hayatını kaybetti. ABD’ye kaçmış on binlerce Türk sığınmacının ilk ‘şehidi’ oldu.
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