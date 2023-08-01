İsmail Saymaz: İmamoğlu’nun önünde üç senaryo var

İmamoğlu, üç senaryodan birini tercih ederek, 10 gün içerisinde yol haritasını açıklayacak. İBB Başkanı, İstanbul’u kaybetmeden CHP’yi kazanmak istiyor. Mümkün mü? Zor… Hem de çok! İmamoğlu, kritik bir kararın eşiğinde… İstanbul’u kendi elleriyle iktidara vermenin siyasi maliyeti mi? Yoksa Erdoğan’ı kendi kalesi gördüğü şehirde bir kez daha kez yenmenin mükafatı mı? İmamoğlu, eğer başarırsa muhalefetin tartışmasız lideri olacaktır.
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Oppenheimer Türkiye gişesinde Barbie’yi geçti
Türkiye sinemalarında Christopher Nolan imzalı bilim kurgu filmi ‘Oppenheimer’, Margot Robbie ve Ryan Gosling’li ‘Barbie’yi geride bıraktı.
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Vegan fenomen ‘açlıktan’ mı öldü?
Vegan beslenme savunucusu sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova 39 yaşında hayatını kaybetti. Yakınları, Samsonova’nın sadece egzotik meyve diyetiyle beslenmesi sonucu ‘açlıktan’ öldüğünü iddia etti.
Motorine yeni zam: Benzini geçti
Motorine 1,10 lira zam geldi. Litresi 36,39 liraya yükseldi.