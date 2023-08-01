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Yaramazlara biraz batar!

İsmail Saymaz: İmamoğlu’nun önünde üç senaryo var

İmamoğlu, üç senaryodan birini tercih ederek, 10 gün içerisinde yol harita­sını açıklayacak. İBB Başkanı, İstanbul’u kaybetmeden CHP’yi kazanmak istiyor. Mümkün mü? Zor… Hem de çok! İmamoğlu, kritik bir kararın eşiğinde… İstanbul’u kendi elle­riyle iktidara vermenin siyasi maliyeti mi? Yoksa Erdoğan’ı kendi kalesi gördüğü şehirde bir kez daha kez yenmenin mükafatı mı? İmamoğlu, eğer başarırsa muhalefe­tin tartışmasız lideri olacaktır.

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