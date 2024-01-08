İsmail Saymaz: İmamoğlu açısından avantajlar ve dezavantajlar

Bir kere…

İmamoğlu, 2019 yılındaki gibi Millet İttifakı’nın değil, yalnızca CHP’nin adayı olarak seçime giriyor.

5 yıl önce DEM Parti’nin (O tarihte HDP) desteğini almıştı.

Bu seçimde İyi Parti, Zafer, DEVA ve Saadet-Gelecek bloğu aday çıkaracak. Henüz belli değil ancak DEM de aday gösterebilir.

İyi Parti ve DEM Parti adaylarının kim olduğu ve yürütecekleri kampanya İmamoğlu’na gidecek oy miktarında etkili olacak.

MetroPoll’e göre partileri aday göstermediği takdirde İyi Partililerin yüzde 80’i, DEM Partililerin yüzde 75’i İmamoğlu’nu destekliyor.

Muhalefetteki dağınıklığa karşın Cumhur, ortak adayla sahaya çıkıyor. İstanbul’da ciddi bir oyu bulunan Yeniden Refah Partisi ortak adayı destekleyebilir.

İttifak tablosu İmamoğlu’nun en büyük dezavantajı.

İmamoğlu, üç ayaklı bir strateji izliyor.

Bir: ‘İstanbul İttifakı’nı korumak.

İstanbul İttifakı, farklı partilere oy veren muhaliflerin doğal ve kendiliğinden birleşmesi demek. CHP’liler, İyi Partililer, DEM Partililer, Memleketçiler, Saadet-Gelecek bloğu ve sosyalistler AK Parti karşıtlığında buluşuyor.

İmamoğlu, AK Parti karşısında kazanabilecek biricik adayın kendisi olduğunu işaret ediyor.

İsmail Saymaz’ın yazısı