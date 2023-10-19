İsmail Saymaz: Halbuki bu dilekçe iki koltuktan birini devirmeliydi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın çıkar karşılığı uyuşturucu ve sanal bahis davalarında tahliye ve erişim engelleme kararları verildiğine ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderdiği 6 Ekim tarihli dilekçe günlerdir işlemsiz bekliyor. Halbuki bu dilekçe iki koltuktan birini devirmeliydi. Ya Uçar’ın iddiaları doğrudur… Bu durumda rüşvetle suçlanan İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ve İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu ihraç edilmeli. Ya da başsavcı meslektaşlarına iftira atıyordur… O takdirde Uçar hesap vermeli. Ne tuhaftır ki… Birgün’de 13 Ekim’de sevgili arkadaşım Timur Soykan’ın imzasıyla yayınlanan “Adaletin çarkı rüşvetle döndü” haberinin üzerinden altı gün geçtiği halde rüşvetle itham edenler de edilenler de koltuklarında oturmaya devam ediyor.

İsmail Saymaz’ın yazısı