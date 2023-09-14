İsmail Saymaz: Genel merkez, Özel’in adaylığından memnun

CHP Genel Merkezi, Özel’in genel başkanlığa aday olmasından memnun. Çünkü Özel’in kurultayda varlık gösteremeyeceğini, Kılıçdaroğlu’nun rahatlıkla kazanacağını düşünüyorlar. Üstelik Özel’in adaylığı sayesinde Kılıçdaroğlu’nun ‘demokrat dede’ imajının pekişeceğine inanıyorlar. Bence Özel, CHP Genel Merkezinin sandığı kadar kolay lokma değil. Özellikle, parlamento grubunda ve genç milletvekilleri arasında ciddi bir sempatizan topluluğa sahip. Parti Meclisi’nde ve Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında taraftarları var.
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