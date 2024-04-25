İsmail Saymaz: Beştepe ile CHP’nin özel kalemleri arasında buluşma için telefon trafiğinin kurulması bekleniyor

Erdoğan, CHP liderine “Sayın genel başkan” şeklinde, Özel de “Sayın Cumhurbaşkanı” diye hitap etti.

Erdoğan, ana muhalefet liderinin sağlığını ve geçirdiği ameliyatı sordu. Özel, göz ameliyatını doktor ve hukukçu olan Emir’in gerçekleştirdiğini söyledi.

Daha sonra Erdoğan, “Önümüzdeki hafta uygunsanız, buluşma planlayabiliriz” dedi.

Özel de uygun olduğunu kaydetti.

Şimdi Beştepe ile CHP’nin özel kalemleri arasında buluşmanın tarihi ve yeri için telefon trafiğinin kurulması bekleniyor. CHP’liler gelecek salı günü Özel ile Kurtulmuş’un görüşeceğini, ziyaretin 2-3 Mayıs’ta perşembe veya cuma günü olabileceğini ifade ediyor.

CHP lideri Özgür Özel, resepsiyona 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i ziyaretinden sonra geldi.

Resepsiyonda, gazetecilere bu teşekkür ziyaretten söz ederken, Erdoğan’a mesaj verdi.

Özel, şöyle dedi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin son tarafsız cumhurbaşkanıydı. Sayın Cumhurbaşkanımıza yapacağım ziyaret öncesinde benim (Sezer’e) sormam gerekenler vardı. Onları sordum.”

Özel, neler sorduğunu söylemedi.

Erdoğan ile yapacakları görüşmenin nezaket değil, “İki tarafın önem atfettiği bir çalışma ziyareti” olduğunu söyledi.

“İkimizin de gündemleri var. O gündemleri takip edeceğiz” dedi.

İsmail Saymaz’ın yazısı