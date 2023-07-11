İsmail Saymaz: Bayburt Bayburt olalı böyle bir tosuncuk görmemişti

Aydın’da AK Parti Gençlik Kolu Başkanlığı yaptı. İki yıl önce de AK Gençlik’in Merkez Yürütme Kurulu’ndaydı. Bayburt’un internet haber sitelerinde, “AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları’nda ilk defa bir Bayburtlu görev aldı” diye gururla haberleştirildi. Gerçekten de… Bayburt Bayburt olalı böyle bir tosuncuk görmemişti.

Eski Merkez Bankası, ve yeni BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Saka’nın nikah şahidiydi. Anayasa Mahkemesi üyesi Hicabi Dursun ve Yargıtay üyesi Şerafettin Saka’ya “Amcam” diyordu. Bu üç yüksek bürokratla makamlarında çektirdiği samimi fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı. Sosyal medyası siyasi albüm gibiydi. Erdoğan’dan Binali Yıldırım’a, Naci Ağbal’dan Berat Albayrak’a, Metin Külünk’ten Savcı Sayan’a… Bugün 32 yaşında olan Saka albümünü paraya çevirmekten geri durmadı. İstanbul’da araç alım satım işi yapan Murat Adar da belli ki albümden etkilendi.

İsmail Saymaz’ın yazısı