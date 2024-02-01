İsmail Saymaz: Ankara’da DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Antalya’da Kemal Bülbül ve Bolu’da Veli Saçılık isimleri netleşti

Şu an İstanbul’da herkesin birbirine en çok yönelttiği ve yanıtı en çok merak edilen soru şu olsa gerek: DEM Parti aday çıkaracak mı? Yanıt veriyorum: Başak Demirtaş’ın aday olabileceğini açıklamasından sonra, eğer bir son dakika değişikliği yaşanmazsa seçime girmeyi tasarlıyorlar. Demirtaş, resmi başvuru yapmadı. Ancak DEM Parti kurulları cezaevi önünde yaptığı açıklamayı başvuru kabul ediyor. Demirtaş ile eski HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu’nu eşbaşkan adayı olarak İstanbul’a düşünüyorlar. Demirtaş ile Kürtler ve kadınları, Kenanoğlu ile Türkler, Aleviler ve küskün CHP’lileri hedefliyorlar. Ankara’da DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Antalya’da Kemal Bülbül ve Bolu’da Veli Saçılık isimleri netleşti. Bülbül, Pir Sultan Abdal Derneği’nin eski başkanıydı. Saçılık ise sosyalist kimliğiyle biliniyor. Tunç Soyer yerine Cemil Tugay’ın tercih edilmesi, DEM’in İzmir’de aday çıkarmama kararını değiştirdi. Bir DEM Partili yetkili “İzmir’de aday çıkarmayı tartışmıyorduk. Tugay’a bir tepkimiz olmamakla beraber örgütümüzde Soyer’in gösterilmemesine eleştiriler var” diyor. Aynı şekilde, seçime girme kararı alınan Adana, Balıkesir ve Bursa’da da adaylar belirleniyor. DEM Parti, yalnızca Mersin’de CHP’li Vahap Seçer’i destekleyecek.
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