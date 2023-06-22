İsmail Saymaz: AKP’li diyerek itibarsızlaştırmışım

2020 yılına kadar AK Parti üyesi olduğu bilinen Bircan hakkında “AKP’li” ifadesini kullanmak. Gerçi “AK Partili” diye yazmışım ya, ne fark eder! İddianameden alıntılıyorum: “Gezi Davası’ndaki AKP’li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış” şeklindeki içerikte Bircan’a ait fotoğrafı servis etmek suretiyle AKP’li tabiri kullanarak, terörle mücadelede aktif rol aldığı bilinen Bircan’ın görevi gereği itibarsızlaştırma, onur, şeref ve saygınlığını düşürmeye dönük haber içeriğinin konu edildiği…”

Neymiş efendim? “AKP’li” demek, hakimin itibarıyla oynamakmış. Onur, şeref ve saygınlığını düşürmekmiş. Gerçekten sormak isterim: Murat Bircan, “AKP’li” olmasa… İlçe belediyesinde avukatken ağır ceza hakimi olabilir miydi? FETÖ iltisaklı eşi, adliyeden elini kolunu sallayarak çıkabilir miydi?

İsmail Saymaz’ın yazısı