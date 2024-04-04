İsmail Saymaz: AK Parti, sinsi bir yargı müdahalesi ile Van'a dolaylı bir şekilde kayyum atamaya çalıştı

DEM Parti, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun kaybetmesi için çabalasaydı, Van’da 125 bin oy farkla kazandıkları belediye ellerinden alınmak istenir miydi?
Asla.
Yaşadık, gördük.
31 Mart’a günler kala…
AK Parti, İstanbul’u CHP’den almak için DEM Parti üzerinde her yolu denedi. Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Hanım’ın İstanbul adaylığı gündeme geldiğinde sevinçlerini gizlemediler.
“Selo” dakkasında “Selahattin Bey” oldu.
“Selo’nun karısı” da “Başak Hanım”lığa yükseldi.
Anayasal haklar siyasi rüşvete ve şantaja konu edildi.
HDP kapatma davası sürerken…
İstanbul’da “kendilerine oy vermeleri” halinde seçimden sonra DEM Partili belediyelere kayyum atanmayacağı ve Demirtaş’ın tahliye edilebileceği ima edildi.
Sekiz yıldır siyasal gerekçelerle içeride tutulan Demirtaş özgürlüğü ve ailesiyle…
DEM Partililer Demirtaş’a olan sevgileriyle vurulmak istendi.
Ülkenin en siyasal topluluklarından olan DEM’liler, aptal yerine konmayı kabullenmedi. İstanbul’da CHP’nin adaylarına oy verdiler.
Sen misin, İstanbul’u AK Parti’ye yar etmeyen…
Sen misin, İmamoğlu’nu destekleyen…
AK Parti, sinsi bir yargı müdahalesi ile Van’a dolaylı bir şekilde kayyum atamaya çalıştı.