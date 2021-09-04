İsmail Kılıçarslan: Soru o değil benim şaşkın, ezik, kompleksli arkadaşım

Bolu Belediye Başkanı olacak ahlaksız, terbiyesiz, çöplük herif var ya. İşte o ahlaksız, terbiyesiz, çöplük, insanlık düşmanı ayyaş herif bir kadın hakkında olmadık bir terbiyesizlik yaptı ya. Bir koro, ezikliğini, kompleksini, yetersizliğini ispat eder gibi başladı yine: “Kadın örgütleri nerede?”

Bu soruyla güya şunu sormuş oluyor: “Her kadın meselesinde ayağa kalkan, tepki veren kadın örgütleri söz konusu başörtülü bir kadına açık cinsel ima barındıran bir taciz olduğunda nerede?”

Soru o değil benim şaşkın, ezik, kompleksli arkadaşım. Soru o değil. Soru şu: “Senin, bir başörtülü kadına hakaret edildiğinde ortalığı yıkacak, o terbiyesiz, çukur herife hayatı dar edecek, rahat nefes almayı özler hale getirecek kadın örgütlerin, STK’ların, organizasyonların nerede?” Sivil inisiyatifin nerede?

Yok ve yok ve yok. Çünkü sen, insanları paçalarından çekip kendi vasatına hizalamaya çalışarak ve en küçük bir farklılıktan nefret ederek simülasyonlar kuruyorsun kendine. Adına da sivil toplum kuruluşu falan diyorsun. Komik desem komik bile değilsin!

İsmail Kılıçarslan’ın yazısı