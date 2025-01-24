İsmail Kartal'ın yeni adresi İran

En son Fenerbahçe’yi çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis’e imza attı.

Fotoğraf: Fenerbahçe

Kartal, Mustafa Denizli’nin ardından İran Pers Körfez Pro Ligi ekibi Persepolis’in başına geçen ikinci Türk teknik direktör oldu.

16 haftası geride kalan ligde Persepolis dokuz galibiyet, üç beraberlik ve dört mağlubiyet aldı.

Başkent Tahran temsilcisi 30 puanla lider Traktör’ün beş puan gerisinde dördüncü sırada.

Fenerbahçe, Kartal’a resmi hesabından başarı diledi:

“Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden, camiamızın bir neferi olarak her zaman kulübümüzün yanında olan eski teknik direktörümüz İsmail Kartal’a, yeni takımı Persepolis’de sonsuz başarılar dileriz.”