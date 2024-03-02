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Yaramazlara biraz batar!

İsmail Gökhan Bayram: Verileriniz sermayeye feda olsun!

KVKK’de GDPR baz alınarak yapılmak istenen değişiklikler ile iktidar da benzer bir hatta giriyor. Bir yandan tekellerin verilerimizi kullanımı sırasında ayağına dolanan taşlar ayıklanıyor, diğer yandan devletin veri pazarında bir oyuncu haline gelmesinin önü açılıyor. Özellikle çok uluslu tekeller karşısında mevcut KVKK’nin işlevli olmadığını trilyon dolarla değeri ölçülen Amazon’a 2020’de kesilen 1.2 milyon liralık cezanın caydırıcılığından(!) biliyoruz.

Şimdi bu işlevsiz cezaların yerini “Sermaye gelsin de yurttaşların kişisel verileri feda olsun onlara” yaklaşımı alacak. Telefonla arayan dolandırıcısından bir şeyler satmaya çalışan pazarlamacısına, çıkacağı TV yayınını duyuran politikacısından verilerimizi bulduğu her fırsatta toplamaya çalışan belediyesine ülkemizde kişisel verilerimizi korumak zaten zordu. Bu yasa ile daha da zorlaşacak.


İsmail Gökhan Bayram’ın yazısı

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