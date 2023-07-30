İslami değerleri yayma görevlisi, ‘eşcinsel seks kaseti’ sonrası görevden alındı

İran’da, İslami değerleri yaymakla görevli Gilan İli Kültür ve İslami İrşat Dairesi Başkanı Reza Tsaghati, ‘eşcinsel seks videosu’ yayıldığı iddiasıyla görevden alındı. İddialar hakkında soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Temsili – Arşiv

Tsaghati’nin başka bir erkekle seks yaptığı öne sürülen video son günlerde sosyal medyada yayılmıştı.

BBC‘nin haberine göre videonun içeriği ve videodaki kişilerin kimlikleri doğrulanmadı ancak yetkililer, olay hakkında başlattıkları soruşturma sürerken Tsaghati’yi görevden aldıklarını duyurdu.

Tsaghati aynı zamanda dindarlık ve başörtüsüne odaklanan bir kültürel merkezin de kurucuları arasındaydı. Bu nedenle bu video İran’da sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yükseldi.

İlk olarak hükümet karşıtı Radio Gilan Telegram kanalında paylaşılan videonun ardından yetkililer uzunca bir süre sessiz kalmıştı.

22 Temmuz’da ise Gilan Kültür ve İslami İrşat Dairesi, başkanlarının ‘yanlış bir adım attığından şüphelenildiğini’ belirten bir açıklama yayımladı: “Bu video İslam Devrimi’nin kültür cephesini zayıflatmak için kullanılmamalı.”

İran Kültür Bakanı Mohammad Mehdi Esmaili da bu videodan önce Tsaghati hakkında olumsuz hiçbir bilgi almadıklarını açıkladı.

Sosyal medya kullanıcıları, yetkililerin Tsaghati’ye yönelik tutumunun ülkedeki LGBTİ+’lara kıyasla ne kadar farklı olduğuna dikkat çekti.

İran’daki şeriat hukukuna göre eşcinsel ilişkiye idama varan cezalar verilebiliyor. Fakat idam cezası nadiren verilirken genellikle daha düşük cezalara hükmediliyor. Ülkede başörtüsü takmayan kadınlar da cezalandırılıyor.

Geçen yıl Eylül’de, 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin gözaltına ölümünün ardından ülke genelinde büyük protestolar düzenlenmişti