Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘İslami değerlere hakaret’ iddiasıyla Oğuzhan Uğur’a soruşturma

İstanbul başsavcılığı, ‘İslami değerlere hakaret ettiği’ iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Oğuzhan Uğur’la ilgili soruşturma başlattı.

Uğur’un ‘P!NÇ’ isimli programının yeni sezon fragmanındaki sığınmacılarla ilgili görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.


Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup, Uğur hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini savcılığa sundu.

Fotoğaraf: DHA

Dilekçede, Uğur’un, söz konusu fragmanında, ‘İslami değerlere hakaret edilerek, ırkçılık yapıldığı ve nefret suçu işlendiği’ öne sürüldü.

Uğur ise söz konusu içerikte İslami değerlere herhangi bir hakaret yer almadığını savundu.

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