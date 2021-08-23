‘İslami değerlere hakaret’ iddiasıyla Oğuzhan Uğur’a soruşturma

‘Kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’nun görevden alınmasından sonra Boğaziçi Üniversitesi’ne en az Bulu kadar istenmeyen yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci’nin atanması Boğaziçililerce tepkiyle karşılandı. İnci’nin, Boğaziçi’ndeki ‘güvensizlik oylaması’nda katılımcıların yüzde 95’i tarafından istenmediği ortaya çıkmıştı. Adaylar arasındaki Prof. Dr. Mine Eder ve Prof. Dr. Taner Bilgiç, atamanın perde arkasını ve bundan sonra atılacak adımları Diken’e anlattı.