‘Islak saçla dışarı çıkma hasta olursun’ efsane mi, gerçek payı var mı?

Hemen tüm annelerin kullandığı bir cümledir: “Islak saçla dışarı çıkma, hasta olursun.” Ancak gençler, soğuk havada bile dışarı ıslak saçla çıkmakta ısrarlı. Peki annelerin söylediği bu cümleyi bilim de destekliyor mu?

Islak saçla çıkmak virüs bulaşmasına neden olmuyor ancak virüs zaten alınmışsa, soğuk bunu tetikleyebiliyor. Fotoğraf: Pixabay

Yıllardır soğuk algınlığı konusunu araştıran Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden pediatri profesörü Diane Pappas, bu konuda kesin bir kanıya vardı: “Soğuk algınlığı virüslerden kaynaklanır ve ıslak saçla dışarı çıkmaktan kaynaklanmaz.”

Inverse’e açıklama yapan Pappas, “Mitin nereden geldiğini bilmiyorum. Belki de soğuk algınlığının sıcaklığın daha düşük olduğu sonbahar ve kış aylarında daha yaygın olmasıyla bir ilgisi vardır” diyor.

İşte Pappas’ın açıklamalarından satır başları:

* Virüsler gerçekten de soğuk havada daha kolay yayılıyor. Sonbahar ve kışın soğuk algınlığı ve grip enfeksiyonlarında artış görmemizin nedenlerinden biri de bu. Yine bazı araştırmalara göre güneşten aldığımız D vitamini eksikliğinin, bağışıklık sistemimizi zayıflatarak bizi virüslere karşı daha duyarlı hale getiriyor.

* Ayrıca soğuk havalarda, daha çok kapalı ortamları tercih ediyor, burada diğer insanlarla yakın temasta bulunuyoruz. Covid 19 döneminde, kapalı mekanlarda yakın temasın virüsün bulaşması için ne kadar ideal bir ortam olduğunu gördük.

* Ancak bu faktörlerin hiçbiri ıslak saçla dışarı çıkan insanlara özgü değil. Islak saçla dışarı çıkmak size sihirli bir şekilde virüs bulaştırmaz, ancak bazı sınırlı araştırmalar, zaten bir virüse maruz kalmışsanız, vücudunuzu hızla soğutmanın – ıslak saçla dışarı çıkıldığında – tetikleyebileceğini gösterebilir.

Pappas, son olarak soğuk algınlığına yakalanmamak için asıl yapılması gerekenin hijyeni elden bırakmamak olduğunun altını çiziyor ve ekliyor: Ellerinizi yıkayın.

Islak saçla yatmak mantarlara yarar

Bu arada Mayo Clinic’in verdiği bilgiye göre, ıslak saç soğuk algınlığına sebep olmasa da diğer enfeksiyon türlerinden sorumlu olabilir: “Mantarlar ve bakteriler nemli, sıcak ortamlarda gelişir. Yatağa ıslak saçla giderseniz, vücudunuza girmiş olabilecek herhangi bir mantar veya bakteri için, gelişebileceği ıslak ve sıcak bir ortam yaratmış olursunuz.”