İskoçya, Gazze’den mültecileri kabul etmeye hazır

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, ülkesinin Gazze’den sığınmacıları kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Böylelikle İskoçya, Filistinli mültecileri kabul eden ilk ülkelerden biri oldu.

Hamza Yusuf / AA

İskoçya’nın ilk müslüman başbakanı olan 37 yaşındaki Yusuf’un babası Pakistan kökenli, annesiyse Kenya’da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

İsrail’in Gazze’deki sivilleri hedef alan saldırılarında yüzlerce çocuk ve kadın hayatını kaybetti.

Kayınbiraderinin Gazze’de doktor olduğunu söyleyen Yusuf, şunları aktardı: “Ona telefonla ulaşabildiğimizde tam bir katliam yaşandığını anlatıyor. Hastanelerde tıbbi malzeme tükeniyor, doktorlar ve hemşireler en zor kararı vermek zorunda kalıyor: kimi tedavi edip kimi ölüme terk edeceklerine. Bugün ve bu çağda buna izin verilemez.”

Suriye, Ukrayna ve diğer pek çok ülkeden sığınmacıları kabul ettiklerini ve bunu Filistin halkı için de yapmaları gerektiğinin altını çizen Yusuf, “İskoçya, Birleşik Krallık’ta bu korkunç saldırılara maruz kalanlara güvenlik ve sığınak sunan ilk ülke olmaya hazırdır” dedi.

Yusuf öte yandan uluslararası topluma Gazze’de yerinden edilen bir milyon kişi için ‘dünya çapında bir mülteci programı taahhüt etme’ çağrısında bulundu.