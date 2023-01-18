İSKİ’den su tasarrufu çağrısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), küresel iklim değişikliğine bağlı oluşan kuraklık nedeniyle su tasarrufu çağrısında bulundu.

İSKİ’nin paylaştığı yazılı açıklamada, kuraklığın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de görüldüğü belirtilerek, su kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Birçok insanın günlük su ihtiyaçlarını karşılarken farkında olmadan su israfında bulunduğu ifade edilen açıklamada, uzun tutulan banyo süreleri, elde yıkanan bulaşıklar ya da tamir ettirilmeyen bir musluğun, tahminlerin çok daha üzerinde su sarfiyatına sebep olduğu kaydedildi.

Ellerin yıkanması esnasında musluğun açık bırakılması durumunda suyun yüzde 75’inin boşa aktığı aktarılan açıklamada, duş süresinin bir dakika kısaltılmasıyla yılda 18 ton su kurtarılabildiği bildirildi.

Öneriler

İSKİ’den hem su israfını azaltacak hem de İstanbulluların aile bütçesine katkı sağlayacak tasarruf önerileri şu şekilde:

* Evdeki su sarfiyatının yüzde 70’inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğini unutmayın.

* Damlatan musluklarınızı tamir ettirin. Yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasını önleyin.

* Musluklarınızın altında bulunan vanaları bir miktar kısın veya musluk başlıklarınıza perlatör takın. Akan suda yüzde 50 tasarruf sağlayın.

* Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su sarfiyatına sebep olabileceğini unutmayın. Mümkünse tuvalet rezervuarlarınızı daha küçük hacimlilerle değiştirin.

* Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın. Yılda ortalama 16 ton suyu kurtarın.

* Duş esnasında sabun kullanırken suyu açık bırakmayın.

* El, yüz yıkarken ya da tıraş olurken musluğu açık bırakmayın. Musluk açık bir şekilde elinizi yıkarsanız suyun yüzde 75’ini boşa harcadığınızı unutmayın.

* Kombinin suyu ısıtmasını beklerden akan suyu bir kapta biriktirerek başka ihtiyaçlarınız için kullanın.

* Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam doldurmadan çalıştırmayın. Bulaşıklarınızı elde değil makinede yıkayın. Her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasına engel olun.

* Çamaşırlarınızı elde değil makinede yıkayın. Yılda ortalama 9 ton su tasarrufu sağlayın.

* Sebze ve meyveleri akan suda değil bir kap içerisinde yıkayın. Ev tipi arıtma cihazları ürettikleri suyun bir kaç katını harcar.

* Eğer arıtma kullanıyorsanız çıkış suyunu biriktirerek temizlikte kullanın.

* Sulama yapıyorsanız bunu sabah ya da akşam saatlerinde gerçekleştirin.

* Buharlaşma kaynaklı kayıpları önleyin. Tarımsal kuraklığa karşı en güçlü yöntemin, damla sulama uygulaması olduğunu unutmayın.

* Arabalarınızı akan suyla değil kova ve fırça yardımıyla yıkayın.

* Halıları yıkamak yerine mümkünse silmeyi tercih edin.

* Sokakta gördüğünüz su kaçaklarını İSKİ’ye bildirin. Tükettiğimiz her bir malzemenin üretiminde su kullanıldığını unutmayın.

* İSKİ faturanızın kağıt yerinde sms ya da e-posta ile tarafınıza ulaştırılmasını sağlayan Dijital Fatura uygulamasına geçin. https://www.iski.istanbul/dijital-fatura-talep web sitesinden kolayca başvuru yapın.