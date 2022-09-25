İskenderun’da batan gemideki yakıt boşaltıldı

İskenderun’da, bir hafta önce batan gemideki yakıt tahliye edildi.
İskenderun Limak Port’ta 18 Eylül’de yükleme için yanaştığı iskelede yan yatan gemi, su alıp batmıştı.
‘Sea Eagle’ adlı gemideki yakıtın boşaltılması için çalışma başlatıldı. Sigorta şirketince yönlendirilen teknik ekip, dalgıçların yardımıyla 63 tonluk yakıtı tahliye etti.
Denizcilik Genel Müdürlüğü, yakıt boşaltma işlemi sırasında bariyer ve emici pedlerle alınan önlem sayesinde çevre kirliliği yaşanmadığını açıkladı.
Açıklamada, gemiyi çıkarmaya yönelik planların devam ettiği kaydedildi.